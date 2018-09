Diretta Sassuolo-Empoli: Sassuolo in vantaggio, 2-1

Buonasera tifosi neroverdi,

CanaleSassuolo.it è al Mapei Stadium per seguire con voi la diretta di Sassuolo-Empoli, 5^ gara del girone di andata del campionato di Serie A. Archiviata la sconfitta contro la Juve, i neroverdi tornano sul campo di casa per provare a regalare ai propri tifosi la terza vittoria consecutiva, ricordiamo che in questa stagione il Sassuolo è ancora imbattuto al MS. Seguite con noi la diretta live di Sassuolo-Empoli.

La diretta LIVE di Sassuolo-Empoli





82′ – Di Francesco ha l’occasione per segnare il 3-1 ma ancora una volta Terracciano respinge.

81′ – Cambio anche per l’Empoli: Trarre sostituisce Capezzi.

80′ – Terzo cambio per il Sassuolo: esce capitan Berardi ed entra Brignola. Debutto in neroverde per lui.

78′ – Occasione per il Sassuolo sui piedi di Berardi che prova il tiro ma Terracciano è pronto e manda in angolo.

75′ – Ci prova Locatelli dal limite: tiro alto sopra la traversa.

70′ – Empoli in dieci: espulso Zajc (già ammonito) per simulazione.

68′ – Colpo di testa di Babacar fuori di un soffio.

67′ – Sostituzione anche per il Sassuolo: Bourabia per Sensi.

66′ – Cambio per i toscani: entra Mraz al posto di La Gumina.

63′ – Batti e ribatti in area del Sassuolo, libera però la difesa neroverde.

61′ – Cambio per il Sassuolo: esce Boateng ed entra Babacar.

57′ – GOOOOOOOOOOOOOL!!! Sassuolo in vantaggio con la rete di testa di Ferrari da calcio d’angolo!

54′ – Punizione dal limite per la squadra toscana: tiro a giro di Zajc fuori di pochissimo.

50′ – Che occasione per l’Empoli! La Gumina approfitta dell’errore di Ferrari e tenta il tiro che termina fuori di pochissimo.

48′ – Tiro di Berardi da fuori: conclusione da dimenticare per l’attaccante neroverde.

46′ – Si riparte! Inizia il secondo tempo.

21:33 – Le due squadre tornano sul terreno di gioco. Tra poco si riparte.

21:25 – Squadre negli spogliatoi. Alla rete di Caputo dopo appena 1′, risponde Boateng per i neroverdi. Diversi gli errori in fase difensiva per la squadra di De Zerbi che regala il gol del vantaggio.

46′ – Si chiude il primo tempo tra Sassuolo ed Empoli sul punteggio di 1-1.

46′ – Ammonito Zajc per l’Empoli.

45′ – Ci sarà un minuto di recupero.

44′ – Ancora un errore di Sensi che sbaglia il retro passaggio e regala la palla a Caputo: si immola Ferrari sul suo tiro e manda in angolo.

41′ – Che parata di Consigli! Il portiere neroverde nega la rete a Zajc dopo un tiro da posizione ravvicinata.

40′ – Boateng fa partire un tiro potentissimo dal limite ma palla che si alza sopra la traversa.

37′ – Ci prova Duncan con il sinistro dal limite ma Terracciano si allunga e manda in angolo.

33′ – La Gumina dal centro dell’area prova il tiro ma trova Ferrari sulla sua strada.

30′ – Giallo per Di Francesco per il fallo su Di Lorenzo.

18′ – Caputo ci prova dal limite dell’area: palla altissima sopra la traversa.

13′ – Sostituzione per l’Empoli: entra Bennacer al posto di Acquah.

12′ – GOOOOOOOOOOOL!!! Pareggio del Sassuolo con Boateng!!!

11′ – Ammonizione per Krunic.

9′ – Ancora il Sassuolo in avanti: Di Francesco ci prova da fuori ma palla sopra la traversa.

6′ – Occasione per i neroverdi: Berardi ci prova dal limite ma palla altissima.

5′ – Ammonito Capezzi per aver bloccato la ripartenza neroverde.

4′ – Punizione dal limite per l’Empoli, la barriere devia in angolo.

1′ – EMPOLI IN VANTAGGIO! Caputo porta avanti gli ospiti dopo pochi secondi dal via. Ma che errore di Sensi!

20:32 – Si parte! E’ iniziata Sassuolo – Empoli.

20:27 – Giocatori pronti ad entrare in campo, tra pochi minuti si parte.

19:45 – Squadre in campo per il riscaldamento: fischio d’inizio alle 20.30! Sarà il Sig. La Penna della sezione di Roma 1 a dirigere la gara.

Formazioni ufficiali Sassuolo-Empoli

Sono appena state comunicate le Formazioni ufficiali di Sassuolo-Empoli. In difesa ancora spazio alla coppia Ferrari-Marlon. A centrocampo torna Sensi e in attacco niente BBB, spazio al trio Di Francesco-Berardi-Boateng.

SASSUOLO: Consigli; Lirola, Marlon, Ferrari, Rogerio; Duncan, Locatelli, Sensi (67′ Bourabia); Berardi, Boateng (61′ Babacar), Di Francesco.

A disp: Pegolo; Lemos, Magnani, Dell’Orco, Adjapong, Magnanelli, Djuricic, Boga, Brignola, Matri.

All. Roberto De Zerbi

EMPOLI: Terracciano; Di Lorenzo, Silvestre, Maietta, Veseli; Acquah (13′ Bennacer), Capezzi, Krunic; Zajc, Caputo, La Gumina (66′ Mraz).

A disp: Fulignati, Provedel, Marcjanik, Rasmussen, Untersee, Brighi, Traore, Ucan, Jakupovic.

All. Aurelio Andreazzoli Reti: 1′ Caputo (E), 13′ Boateng (S), 57′ Ferrari (S) Ammoniti: Capezzi (6′), Krunic (11′), Di Francesco (30′), Zajc (46′) Espulsi: Zajc (70′, doppia ammonizione)

Diretta Sassuolo-Empoli, dove vederla

Dove vedere Sassuolo-Empoli? la Risposta è Sky, la gara verrà trasmessa in diretta su Sky Sport. Se non siete abbonati, CanaleSassuolo.it vi racconterà la diretta testuale di Sassuolo-Empoli su questa pagina dalle ore 19:00 il nostro Enrico Bellei sarà in Tribuna Stampa al Mapei Stadium per raccontarvi la sfida, e dopo la gara un ricco approfondimento con pagelle e dichiarazioni dei protagonisti. Segui Sassuolo-Empoli con noi!

Sassuolo-Empoli, l’ultima sfida al Maepi Stadium:

L’umico confronto tra Sassuolo ed Empoli in Serie A al Mapei Stadium, è stato il 4 Dicembre 20016, gara vinta dai neroverdi per 3-0 con i gol di Pellegrini, Ricci e Ragusa, vi riproponiamo il video con gli highlights del match.

Le probabili formazioni di Sassuolo-Empoli:

Le formazione che schiererà in campo mister De Zerbi potrebbe essere un vero rebus, leggi questo articolo per approfondire, CanaleSassuolo.it ha ipotizzato le seguenti scelte, ma solo alle 19:30 quando in tribuna stampa verrà consegnata la distinta scopriremo quali sono state le scelte dei due tecnici:

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Lirola, Magnani, Ferrari, Rogerio; Duncan, Locatelli, Sensi; Berardi, Boateng, Di Francesco.

EMPOLI (4-3-1-2): Terracciano; Di Lorenzo, Maietta, Silvestre, Veseli; Acquah, Capezzi, Krunic; Zajc; La Gumina, Caputo.