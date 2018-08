De Zerbi su Cagliari-Sassuolo: “Voglio lo stesso atteggiamento avuto con l’Inter, atrimenti mi arrabbio”

Alla vigilia di Cagliari-Sassuolo, seconda giornata di campionato di Serie A in programma domani, Domenica 26 Agosto al Sardegna Arena, mister Roberto De Zerbi ha presentato la gara in conferenza stampa.

De Zerbi parte dalla vittoria contro l’Inter: “Penso che ci sia da dare il giusto valore alla partita con l’Inter, che si è fatto una grande partita sfruttando non una gara perfetta dell’avversario, ma dobbiamo resettare perché il campionato nostro è la partita contro il Cagliari, quelle sono le squadre contro le quali non dobbiamo farci trovare impreparati mentalmente”.

Leggi anche > FOCUS ON CAGLIARI-SASSUOLO: PRECEDENTI E CURIOSITA’

La sfida contro il Cagliari: “La gara di domani sarà una partita indicativa per noi e ci tengo tantissimo, più dell’Inter, dai ragazzi voglio lo stesso atteggiamento, voglia e umiltà di aiutare il compagno, perché altrimenti mi arrabbio pesantemente. Perché non è ne giocare con l’Inter, Juve o Milan che ci sposta, il nostro campionato è un altro e questo deve essere chiaro, dobbiamo pensare sempre con quella cattiveria e voglia di vincere, anche perché il Cagliari è una squadra forte rispetto la scorsa stagione e ha fatto un mercato importante con un allenatore bravo e qualità individuale. Quindi è una partita importante perché con i club della Serie A fai fatica a trovare valori bassi ed è giusto preoccuparsi degli avversari, come è anche giusto battere sulla nostra squadra. Domani abbiamo un esame importante perché trovare motivazione con l’Inter è facile, invece affrontare una squadra con il nostro stesso livello si ché è un esame importante e noi non dobbiamo sbagliare di una virgola. Su gli errori di gioco sono molto rigido e noi non possiamo permetterceli. Stiamo valutando 2-3 giocatori che sono un po’ affaticati , però dispongo di una rosa dove quasi tutti sono uguali a parte due tre giocatori che si distinguono per qualità esperienza e valore, ma tutti gli altri sono sullo stesso piano”.

di Giuseppe Miranda