Consigli su Sassuolo-Parma: “Abbiamo le potenzialità per batterli”

Il portiere neroverde, Andrea Consigli ha parlato in conferenza stampa della prossima sfida di campionato contro il Parma e della squadra, che dopo la vittoria contro il Chievo e il pareggio all’Olimpico contro la Lazio, sembra aver finalmente ritrovato la giusta fiducia per poter chiudere questa stagione nel migliore dei modi, magari dopo aver archiviato la salvezza matematica, puntare al decimo posto, attualmente occupato dalla Fiorentina.

Le dichiarazioni di Consigli in conferenza stampa

Obiettivo salvezza: “Dobbiamo salvarci il prima possibile, in questo finale di stagione dobbiamo dare il massimo, abbiamo davanti la Fiorentina che è decima a tre punti da noi, dobbiamo fare di tutto per raggiungerla e per chiudere la pratica salvezza”.

Sul Parma: “Senza togliere nulla agli altri, ma quei tre giocatori che hanno davanti fanno la differenza, spostano tanto gli equilibri. Il Parma è una squadra strana, hanno un gioco organizzato ma vive delle fiammate di quei tre giocatori. E’ una partita che arriva al momento giusto, abbiamo tutte le potenzialità per batterli.”

Sulle difficoltà incontrate in questa stagione: “Ad inizio stagione abbiamo sbalordito un po’ tutti perche nessuno si aspettava che a due mesi dall’arrivo di un nuovo allenatore, potessimo già aver assimilato il suo gioco, abbiamo sorpreso anche i nostri avversari, penso anche che le cose ci siano girate bene, questo per merito nostro. All’andata abbiamo fatto più punti, ma credo che nel girone di ritorno si siano viste migliori prestazioni, pur raccogliendo meno, la squadra ha dimostrato maggior consapevolezza, siamo sulla strada giusta”.

Leggi > TUTTE LE NOTIZIE SU SASSUOLO-PARMA

Su questa sua stagione in neroverde: “Penso di aver fatto delle buone stagioni, vedi l’anno che ci ha portato in Europa League e la stagione dell’Europa stessa. Anche quest’anno mi sono messo parecchio in gioco e penso di avere fatto bene e di aver esaudito le richieste del mister, sono felice e consapevole che si possa sempre fare meglio”.

Sulla squadra: “Vedo una squadra che potenzialmente è molto forte, deve crescere perché ha tanti giovani in campo, più che nell’aspetto tecnico-tattico, deve crescere di mentalità e dobbiamo essere noi giocatori più grandi a coinvolgere i ragazzi più giovani, loro hanno delle potenzialità incredibili, ma per fare il salto di qualità devono rimanere concentrati. Abbiamo giocatori in attacco che possono esplodere, uno di questi è Babacar. Quando crei tanto, quando metti una squadra nella sua metà campo, devi portare a casa i punti e quello è un processo di crescita che dobbiamo velocizzare al più presto”.

fonte: Sassuolo Channel