Il commento su Sassuolo-Lazio 0-3: ora gli alibi sono finiti

Cominciamo a chiamare le cose con il loro nome. Perché fare un commento su Sassuolo-Lazio non è difficile. Il Sassuolo annichilito che ha trovato solo un paio di lampi si è fatto ancora una volta schiaffeggiare dai biancocelesti. Non a sangue, come all’andata. Ma le botte fanno sempre male.

Tutto cambia, niente cambia. Non si vince da più di due mesi e la squadra non reagisce. Chi diceva che i neroverdi si scansano solo con la Juve aveva torto. Orma scansarsi è diventata un’abitudine, anche di fronte ai propri stessi tifosi. Figurarsi nei confronti di una Lazio che è stata fin troppo clemente.

Il commento su Sassuolo-Lazio: la squadra non reagisce, scansarsi è un’abitudine

Non parliamo dei gol subiti. Basta guardare le statistiche. Il peggior attacco del campionato contro il migliore. Una squadra che ha segnato solo 15 reti di fronte a Ciro Immobile che ne ha realizzate 23. Senza contare che quelle di Milinkovic-Savic e Luis Alberto messe assieme sono ben 16.

Sulle scelte di Iachini, stavolta è inoltre meglio fare mente locale. Tre cambi improvvisi nella formazione sono strani. Specie contro la Lazio. Ma l’infortunio di Lirola e la squalifica di Goldaniga andavano in qualche modo sistemati. E probabilmente l’esclusione di Lemos non è un caso. Se Adjapong non incide più di tanto al suo ritorno in campo, Rogerio fa il suo. Lo avevamo sottovalutato, il brasiliano. L’altro cambio è Mazzitelli, per il quale, dispiace dirlo, è ancora no.

Il commento su Sassuolo-Lazio: la zona retrocessione è a soli tre punti

Quanto agli episodi, impossibile non dare ragione all’arbitro. C’era il rigore della Lazio e pure l’espulsione di Berardi, precedentemente graziato dall’arbitro. Peccato per quel fallo di Radu al limite dell’area non fischiato alla fine del primo tempo…

Ora gli alibi sono finiti. La zona retrocessione è a soli tre punti e Spal e Verona sono sempre più vicine. Il rischio serie B è uno spauracchio concreto. Il Sassuolo deve trovare una soluzione. E farlo in fretta, specie nei prossimi scontri. Altrimenti non ci resterà che mettere da parte gli annali e le statistiche su quanto pessima sia questa quinta stagione di serie A e tornare a ragionare sui numeri della serie cadetta.

