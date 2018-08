Calciomercato Sassuolo: Marin passa al Pisa

Il centrocampista romeno Marius Marin, che lo scorso anno ha vestito la maglia del Catanzaro, giocherà la prossima stagione nel Pisa. Il mediano, rientrato a Sassuolo dopo il prestito in Calabria, difenderà dunque i colori dei neroazzurri toscani, cercando consolidare la sua carriera in Serie C.

Marin ha raccolto nella stagione 2017/2018 un totale di 30 presenze tra campionato e Coppa Italia di categoria, fornendo 3 assist ai compagni.

