Calciomercato Sassuolo: Gliozzi e Sbrissa vicini al Siena

Ettore Gliozzi e Giovanni Sbrissa sono vicini ad un altro trasferimento in coppia: dopo essere passati al Cesena nella scorsa estate, i due sembrano ad un passo dalla Robur Siena, come riporta Siena Club Fedelissimi. I bianconeri non sanno ancora in che categoria giocheranno per via dei ripescaggi dovuti ai fallimenti di Bari, Cesena e Avellino; se ufficializzati, questi due acquisti sarebbero un lusso per la Serie C e due buoni innesti per la Serie B. La società toscana ha già acquistato Pietro Cianci dal Sassuolo, giocatore già in ritiro da giorni con il Siena ma del quale non è ancora stato ufficializzato il trasferimento in prestito (formula che verrà verosimilmente utilizzata anche per Gliozzi e Sbrissa).

