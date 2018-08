Calciomercato Sassuolo: arriva la cessione per tre 2001

La Berretti del Sassuolo perde tre elementi: si tratta di Riccardo Boschetti, Cristian Shiba e Vane Tasevski. Del primo avevamo parlato in un precedente articolo: il giocatore aveva annunciato il suo trasferimento al Modena, ma in un primo momento la società non ha concesso il nullaosta, tant’è che Boschetti era presente all’amichevole con la Correggese del 12 agosto scorso. Nelle ultime ore si è concretizzato il suo trasferimento in gialloblu. Cristian Shiba e Vane Tasevski lasciano Sassuolo in prestito: il primo torna nelle Marche per giocare in Serie D, mentre il secondo giocherà nel Piacenza dopo l’infortunio al crociato sofferto a maggio con l’Under 17. Tutti e tre i giocatori sono reduci dall’annata con l’Under 17 di Pensalfini.

