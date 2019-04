Bilancio Sassuolo 2018 ancora positivo, per la prima volta supera i 100 milioni

Il Sassuolo per il terzo anno consecutivo chiude con il segno + il proprio bilancio al 31 Dicembre 2018, l’utile della società neroverde è pari a 8,1 milioni di euro, questo grazie anche agli investimenti della Mapei, dei diritti TV e delle plusvalenze.

Utile in crescita rispetto all’anno precedente, la società di Squinzi ha registrato un + 4,08 milioni di euro dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2017.

I ricavi del Sassuolo nel corso del 2018 sono stati di 107,7 milioni di euro, record per il club neroverde che per la prima volta nella sua storia supera i 100 milioni di fatturato, l’anno precedente (il 2017) furono 91,4. Nell’esercizio 2018, le tre voci principali che generano il fatturato, ovvero, diritti tv, plusvalenze e sponsorizzazioni, sono state in netta crescita rispetto al bilancio precedente, in modo particolare, dai diritti tv i neroverdi hanno incassato 33,8 milioni di euro; 30,3 sono i milioni incassati dalle plusvalenze e 19,3 milioni sono i proventi dalle sponsorizzazioni.

A contribuire in modo sostanzioso al fatturato del Sassuolo, ci sono gli investimenti da parte della Mapei Spa che quest’anno ha versato nelle casse del club 23 milioni di euro, tra sponsorizzazioni (18 milioni) e introiti pubblicitari (5 milioni), la Mapei ha versato il 31% del fatturato netto (escluse le entrate da player trading).

In aumento, rispetto al 2017, la voce riguardante le plusvalenze, nello scorso bilancio ci furono le cessioni di Luca Antei al Benevento (2,82 milioni), Lorenzo Pellegrini alla Roma (9,18 milioni), Pietro Iemmello al Benevento (3,53 milioni), Alessio Vita al Cesena (1 milione) e Karim Laribi al Cesena (495mila euro). Mentre nel 2018 ci sono state le cessioni di Acerbi alla Lazio (9,2 milioni di plusvalenza), Falcinelli al Bologna (6,9 milioni) e Defrel alla Roma (14,1 milioni), per un totale di 30,3 milioni. Cifre che potrebbero essere in linea nella prossima stagione, considerando il possibile riscatto da parte dell’Inter di Politano, oggi in prestito ai nerazzurri, operazione per i quali i neroverdi hanno già incassato 5 milioni di euro a bilancio.

Aumenta il fatturato e aumentano anche i costi, nel 2018 si sono spesi 93,3 milioni, 11,1 milioni in più rispetto al 2017, con una differenza tra valore e costi della produzione positiva per 13,8 milioni. Nelle spese, la voce più cospicua è quella legata al costo del personale, pari a 46,5 milioni, di questi, la retribuzione del personale tesserato è stata pari a 40,4 milioni di euro, con premi variabili per 1,8 milioni di euro. Gli ammortamenti relativi alla rosa sono stati invece pari a 22,1 milioni di euro, in calo rispetto ai 15,6 milioni del 2017. Complessivamente, i rapporti con le parti correlate hanno portato ai neroverdi 24,3 milioni di euro, con costi per 3,4 milioni.

L’EBITDA (indicatore che in italiano sta per “utili prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e degli ammortamenti”) è risultato quindi essere positivo per 36,9 milioni di euro (25,0 nel 2017), con un risultato netto in miglioramento a 8,1 milioni di euro. Questo quanto riportato dal portale calcioefinanza.it.